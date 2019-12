Hver nat er han tilbage på hospitalsstuen

Da Daniel bliver udskrevet fire dage senere, tager han hjem til sine forældre, men om natten kan han ikke sove.

Så snart han lægger hovedet på puden, hiver hans tanker ham tilbage til den hvide hospitalsstue.

Hans arme bliver trukket ind i en spændetrøje, og lugten af krudt tvinger sig ned i hans lunger. Lyden af fyrværkeri og udrykning stopper ikke, før han slår øjnene op.

Sådan er det den første nat, og sådan bliver det hver eneste nat i årene efter, indtil Daniel er overbevist om, at den novemberdag i 2004 har slået noget fuldstændigt i stykker i ham.

Daniels hoved genspiller scene efter scene, så det til sidst begynder at føles som en film, han har set i biografen.

Han ser for sig, hvordan Max Jørgensen nikker kort før eksplosionen, han ser den hvide, kvælende tåge, og han ser den rygende ruinhob, som han efterlod bag sig.

Han ser det igen og igen og igen.

ULYKKENS OFRE Max Jørgensen var det eneste dødsoffer ved fyrværkeriulykken. Daniel Groth Chrestensen og en medpassager i ambulancen var de eneste hårdt kvæstede. 2000 mennesker blev evakueret, 176 huse var så ødelagte, at beboerne umiddelbart ikke kunne vende tilbage, og 75 af husene måtte rives fuldstændig ned.

Skyldfølelsen og skammen over at være løbet væk fra det hele får langsomt Daniel til at føle, at det burde være ham, der var død.

Det er ikke retfærdigt over for Max, at han er blevet mit genfærd. At det er mig, han skal hjemsøge. Daniel Groth Chrestensen

Tanken forfølger ham og forplanter sig som en indre uro, han ikke kan slippe af med.

Kun alkohol tilbyder ham et frirum, og det bliver begyndelsen på et årelangt misbrug.

For Daniel handler det nu bare om at være i en tilstand, hvor han ikke er til stede i virkeligheden.

Daniel Groth Chrestensen udvikler et årelangt alkoholmisbrug. Foto: Privat

Det hele kan være slut

Det lykkedes Daniel at undslippe virkeligheden indtil den sommerdag i 2017, hvor han står ved jernbanen i Kolding.

Der er kun otte meter over til skinnerne, og så kan det hele være slut.

Da tanken slipper ud, bliver Daniel klar over, at han er nået til et punkt, hvor han skal overveje grundigt, hvad næste træk skal være.

Blandt skyld og skam dukker følelsen af utaknemlighed op.

Her 13 år efter ulykken på fyrværkerifabrikken, føler han ikke, at han udviser Max Jørgensen nogen ære, ved at fantasere om at tage sit eget liv.

Det var et valg, Max Jørgensen aldrig fik.

Da Daniel ser toget i horisonten, har han truffet sit valg.