En hurtig beslutning kort før eksplosion gjorde forskellen på liv og død mellem to brandmænd

Det hele kan være slut

Det lykkedes Daniel at undslippe virkeligheden indtil den sommerdag i 2017, hvor han står ved jernbanen i Kolding.

Der er kun otte meter over til skinnerne, og så kan det hele være slut.

Da tanken slipper ud, bliver Daniel klar over, at han er nået til et punkt, hvor han skal overveje grundigt, hvad næste træk skal være.

Blandt skyld og skam dukker følelsen af utaknemlighed op.

Her 13 år efter ulykken på fyrværkerifabrikken, føler han ikke, at han udviser Max Jørgensen nogen ære, ved at fantasere om at tage sit eget liv.

Det var et valg, Max Jørgensen aldrig fik.

Da Daniel ser toget i horisonten, har han truffet sit valg.