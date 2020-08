Efter 22 år i Legoland kom dagen, som Jan Mouritzen frygtede

Legoland har i dag oplyst sine ansatte, at 45 stillinger nedlægges. Jan Mouritzen har arbejdet i parken i 22 år og er daglig leder af Miniland. Han frygtede, at denne dag ville komme allerede i foråret. TV SYD besøgte ham, da Legoland var tvunget til at holde dørene lukkede.

I foråret blafrede flaget livligt på Amalienborg, selvom der ingen mennesker var at se. Foran garderhuset var en gigantisk mælkebøtte på vej op, og visne blade blæste hen over den tomme gårdsplads. I lufthavnen holdt flyene stille og kørte ikke længere deres vante rute på landingsbanen. Alt var stille. Der var intet, der lignede sig selv. Sådan så det ud, da statsminister Mette Frederiksen lukkede landet den 11. marts for at forhindre smitte med coronavirus. Forskellen var bare, at landet vi befandt os i, var bygget op af over 20 millioner legoklodser. Det var Miniland i Legoland i Billund.

Det var et frygteligt tomt syn Jan Mouritzen

- Det var et tomt Miniland, ligesom det var et tomt normalt land. Det var et frygteligt tomt syn. Det lignede nærmest krigslignende tilstande, siger Jan Mouritzen, som er daglig leder i Miniland i Legoland.

Ligesom resten af Billund skulle parken være åbnet inden påske, men i år var alt stille, imens dagene blev mere og mere sommerlige. Jan var blevet hjemsendt kort efter nedlukningen, og han følte, at hans situation var meget usikker.

- Jeg frygtede, hvad der kunne komme til at ske, og om jeg havde et arbejde og en park at vende tilbage til, siger han.

På det tidspunkt vidste Jan Mouritzen ikke, hvor store konsekvenserne ville blive. Det fandt han ud af i dag torsdag, da Legoland orienterede sine medarbejdere om, at knap en femtedel af parkens ansatte skal fyres. Årsagen er dårlig indtjening på grund af den tvungne lukning.

I sidste uge kunne Legoland præsentere et regnskab for 2019 med et overskud på 83 millioner kroner – hvilket er det dårligste resultat siden 2010.

Jan har arbejdet i Legoland i 22 år. Tidligere var han møbelsnedker, men begyndte på Lego-fabrikken i 1997, fordi der skulle ske noget nyt. Sådan har Jan altid været. Han skal udvikle sig og have noget at gøre. Kort tid efter søgte Jan job på lageret i forlystelsesparken. Det var i tiden inden Lego solgte Legoland fra grundet deres økonomiske krise i start 00’erne. Siden blev Jan daglig leder af Miniland.

- Jeg føler, at jeg altid har arbejdet i Legoland. Jeg er jo ikke bare ansat, jeg er Legolænder, siger Jan.

Det er sammenholdet og den gode stemning, som Jan i særdeleshed er med til at skabe. De gode kollegaer er Jans anden familie, så derfor er og bliver Jan en legolænder.

