Campingpladsejer jubler efter førsteplads til strand: - Dagens bedste nyhed

- Det er bare mega godt!

Begejstringen er ikke til at fejle af. Smilet på Jesper Langschwagers går fra det ene øre og hele vejen over til det andet.

Han driver campingpladsen Sandskær Strandcamping, som i sagens natur ligger lige ned til Sandskær Strand.

Tidligere onsdag kunne man læse, at netop Sandskær Strand er blevet kåret som den reneste badestrand i Danmark.

- Det er dagens bedste nyhed. Jeg er så glad. Det betyder så meget for os, at der er rent badevand og rent fiskevand. Det sætter folk pris på, siger Jesper Langschwager.

På hans campingplads er der ingen pool, så det er i høj grad havvandet, som strandcampingpladsen slår sig op på. Det kan de nu gøre med rette.

Flere strande i top 25

Sandskær strand ligger i Aabenraa Kommune, og det er der flere af landets reneste strande, der gør. Hvis man kigger på top 25-listen over de reneste og bedste badestrande i Danmark, så har Aabenraa Kommune fire strande på listen.

Både Skarrev Strand og strandene ved Uge Lystfiskeri og Camping og Løjt Feriecenter er alle sammen i den øverste halvdel af listen.

De 25 reneste strande 1. Sandskær Strand, Aabenraa Kommune

2. Storebæltsbadet, Nyborg Kommune

2. Uge Lystfiskeri og Camping (privat strand med offentlig adgang), Aabenraa Kommune

4. Fyns Badestrand, Nyborg Kommune

5. Assens Næs strand, Assens Kommune

5. Skærbæk Strandpark, Fredericia Kommune

7. Skarrev Strand, Aabenraa Kommune

8. Hesselbjerg Strand, Langeland Kommune

9. Slotshagen, Svendborg Kommune

10. Christiansminde, Svendborg Kommune

11. Smørmosen, Svendborg Kommune

11. Strib Nordstrand, Middelfart Kommune

13. Søby Strand, Ærø Kommune

14. Løjt Feriecenter strand (privat strand med offentlig adgang), Aabenraa Kommune

15. Nørre Lyngvig Strand, Ringkøbing-Skjern Kommune

16. Hasmark, Nordfyns Kommune

17. Bogense Søbad, Nordfyns Kommune

17. Davinde Sø, Odense Kommune

19. Ajstrup Strand, Aarhus Kommune

20. Strandhotellerne, Nyborg Kommune

21. Eriks Hale, Ærø Kommune

22. Købingsmark Strand, Sønderborg Kommune

23. Løverodde Strand, Kolding Kommune

24. Vedersø Klit Strand, Ringkøbing-Skjern Kommune

25. Ristinge Strand, Langeland Kommune

25. Østerstrand, Fredericia

Og den nyhed har de taget godt i mod hos miljøfolkene i kommunen.

- Det er da fedt. Det er en udmærkelse, som vi er glade for. Det betyder noget for os, fordi det viser, at det lækkert at bade i kommunen, siger Nikolai Moestrup, der er miljøsagsbehandler i Aabenraa Kommune.

Du trygt padle rundt i vandet her ved Sandskær Strand. Det er landets reneste badestrand. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Han fortæller, at kommunen løbende har forskellige tiltag for at sikre, at badevandet er rent. De separatkloakerer, så de undgår overløbet spildevand på stranden.

En af grundene til at, at vi har fire strande i top 25 er også strandenes placering. Nikolai Moestrup, Aabenraa Kommune

- Det er tit det, der skaber dårligt badevand, siger Nikolai Moestrup.

Og selv kommunen gør meget for at vedligeholde strandene og sørge for rent badevand til gæsterne og borgerne i kommunen, så er de også hjulpet godt på vej af området, som strandene ligger i.

- En af grundene til at, at vi har fire strande i top 25 er også strandenes placering. Man har ikke nogen kilde til forurening her, og der er ikke landbrug, der generer. Alt det gør, at der ikke er så stor risiko for forurening, siger Nikolai Moestrup.

Glade badegæster

Man kan ikke umiddelbart se, at der på Sandskær Strand er tale om det bedste badevand i Danmark. Det ligner så mange andre strande.

Men visheden, om at man bader i noget rent vand, har en stor betydning for gæsterne på stranden.

- Det er rart at vide, at det ikke er noget sjask, man sejler rundt i. Man ved, at det er rent, og det bliver testet. Så kunne det bare være rart, hvis det var lidt varmere, siger Emil Warming.

Det er rart at vide, at det ikke er noget sjask, man sejler rundt i. Emil Warming, badegæst

Det samme mener en af de yngre badegæster.

- Jeg synes, at det er super, at det er det reneste vand, så hvis man får noget i munden, så sker der ikke noget, siger Lucas Wølke Friis Søgnen.

Lucas Friis elsker at bade ved stranden, fordi han ved, at den er ren. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Flere strande i toppen

Det er altså både badegæster, kommunen og campingpladsejerne, der kan juble over de gode og rene strande i Aabenraa-området.

Det flotte resultat fra Sandskær Strand og de andre strande i kommunen giver også en motivation til at fortsætte arbejde med strandene og vandet, fortæller Nikolai Moestrup.

Og selvom strandene har fået en flot placering på årets liste, så bliver det nok en udfordring for kommunen at præstere meget bedre til næste sommer.

- Vores mål er fortsat at opnå den gode badevandskvalitet på alle vores ’Blå Flag’-strande. Fire af dem i top femtyve er en bonus, og det kunne være sjovt at have endnu flere næste år, men det bliver nok lidt svært, siger Nikolai Moestrup.