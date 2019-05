De danske årsmøder i Sydslesvig betyder meget for Christopher

For Christopher Andresen er de danske årsmøder i Sydslesvig noget helt særligt.

De seneste tre dage har i Sydslesvig været fyldt med taler, grillaftener og debatter.

For 95. gang har det danske mindretal holdt sine traditionelle årsmøder.

Christopher Andresen er formand i det danske mindretals ungdomsforening, og han var søndag mødt op for at være en del af de danske årsmøder.

- Det er nogle særlige dage, og for mig personligt betyder det også rigtig meget. Jeg får mulighed for at møde mine venner, og vi kan diskutere, hvor mindretallet er på vej hen. Det, synes jeg, er vigtigt, siger Christopher Andresen.

Danmarks generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen (V), holder tale ved de danske årsmøder i Sydslesvig. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Årsmøderne er med til at knytte bånd

Ved de danske årsmøder i år har man kunnet opleve over 40 lokale og regionale arrangementer, og de er alle sammen med til at gøre det danske mindretal i Sydslesvig mere synlig, mener Kim Andersen (V), der er Danmarks generalkonsul i Flensborg.

Jeg synes, det er en rigtig dejlig tradition, som det danske mindretal har. Kim Andersen, Danmarks generalkonsul, Flensborg, (V)

- Årsmøderne betyder rigtig meget for det danske mindretal. De er med til at knytte bånd, siger han.

Kim Andersen ser hvert år frem til at deltage i mindretallets festdage i foråret.

- Jeg synes, det er en rigtig dejlig tradition, som det danske mindretal har, siger Kim Andersen.

Ved årsmøderne i år fejrede man både Dannebrogs 800-års fødselsdag og 100-året for Foreningen Norden.

Årsmøderne blev første gang gennemført i 1921 efter folkeafstemninegn og grænsedragningen i 1920.

Læs også Danske årsmøder i Sydslesvig møder Norden