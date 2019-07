Se video: Storkeungen Lotte fløj fra reden for første gang

Den ene af storkeungerne i reden i Smedager, Lotte, er begyndt at flyve rigtigt. Lørdag eftermiddag tog den sin første flyvetur.

Så skete det. Den første storkeunge har fået vinger og forlod lørdag eftermiddag sin søster for at begive sig ud i verden.

Kl. 14.10 lettede storkeungen Lotte fra reden, mens Anna så til uden at komme afsted. Godt et kvarter senere kl. 14.26 blev søstrene genforenet, da Lotte vendte tilbage til reden.

At der kun gik så kort tid, anser storeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk for meget positivt.

- Den skulle helst tilbage hurtigt. Når den er tilbage i løbet af et kvarters tid som i dag, så er det fordi den har så godt styr på retning, at den er tilbage helt på naturlig vis. Den har været nede at gå på jorden og måske pikket efter et insekt, fortæller han til TV SYD.

Overraskelsen skal fordøjes

Storkeungen Lotte forlader nok ikke reden mere lørdag. Overraskelsen skal lige fordøjes, og der kan typisk godt gå noget tid, før den flyver igen.

- Det er lige som om, den skal sunde sig over oplevelsen. Nu er det prøvet, og så vurderer den lidt på det. Der går måske et døgn eller længere, før den prøver igen, siger Mogens Lange.

Egentligt skulle de have foretaget deres første flyvetur begge to, men på grund af vejret har det trukket en smule ud.

Forældrene Tommy og Annika holder sig i denne tid på afstand af reden for på den måde at animere ungerne til at flyve ud efter mad til sig selv.

Storkenes liv i Smedager kan følges på det livecam, som TV SYD driver sammen med foreningen Storkene.dk.