Jernmanden fra Esbjerg er død

Anders Tesgaard blev i juni 2015 ramt af en bil under ekstremcykelløbet Race Across America. Ulykken gav ham en voldsom hjerneskade. Nu er han gået bort.

To gange før havde Anders Tesgaard været med i ekstremcykelløbet Race Across America. Men tredje gang skete det, der ikke måtte ske. En bil ramte cykelrytteren fra Esbjerg bagfra med 96 km/t - en ulykke, der sendte Anders Tesgaard ud i en kamp for at overleve. Den stærke sportsmands krop kæmpede for livet og vandt, men med ulykken fulgte store skader, som ikke kunne rettes op.

Siden den skæbnesvangre junidag i 2015 har Anders Tesgaard befundet sig nu i en vegetativ tilstand på et rehabilitetingscenter, og han har kæmpet med flere lungebetændelser som følge af sin tilstand. Men fredag formiddag måtte lægerne på Esbjerg Sygehus indse, at Anders' krop ikke længere reagerede på behandlingen, og Anders Tesgaard sov stille ind.

Læs også Dokumentar: Historien om Anders Tesgaard

- Anders har fået fred nu. Det har været en meget følelsespåvirket dag, selvom vi vidste, den ville komme på et tidspunkt, fortæller Christian Ørskov, der var en af Anders Tesgaards venner og en del af Race Across America-teamet tilbage i 2015, til TV SYD.

Ifølge ham, så har Anders Tesgaard kæmpet hver dag siden ulykken i 2015.

- Det her liv, var det stik modsatte af, hvad han gerne ville. Det sagde han også til os under løbene, at så ville han hellere være livet foruden, fortæller Christian Ørskov.

Anders Tesgaard blev 44 år gammel. Han begraves lørdag den 24. februar klokken 14 fra Rødby Kirke.