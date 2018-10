Hærvejsklyngen: Landsbyer går sammen i kampen for butikkerne

De små landsbyer mister omsætning og dermed butikker. Nu forsøger fem byer i Vejen Kommune at få borgerne til at handle lokalt.

Det er sidste chance, hvis de små lokalsamfund skal beholde deres butikker. Konkurrencen fra større handelsbyer - og ikke mindst fra net-handlen - vil i løbet af få år gøre det af med butikkerne i mindre byer.

Det er rigtig vigtigt at handle lokalt for at bevare vores dagligvarebutik, og den er vigtig. Kirsten Bruun, proceskonsulent, Hærvejsklyngen

Sæt pris på din by - køb lokalt Projektet “Sæt pris på din by - køb lokalt” skal efter planen være en årligt tilbagevendende kampagne. Hærvejsklyngen tester konceptet sammen med byerne Hillerød, Assens og Holstebro den 27. oktober i år, og så er det meningen, at den første landsdækkende kampagne afvikles september næste år.

Nu er fem landsbyer i Hærvejsklyngen gået med i et pilotprojekt, hvor alle sejl sættes til for at få flere kunder i de lokale butikker. Landsbyerne i den nordlige del af Vejen Kommune, Bække, Gesten, Hovborg, Gjerndrup og Lindknud, er med i projektet “Sæt pris på din by - køb lokalt”, som på initiativ af Mobilepay og marketingbureauet Marketsquare vil forsøge at bevare butikkerne i landsbysamfund, så det stadig er attraktivt at bo der.

- Jeg ved ikke, om det er sidste udkald - men vi er i hvert fald der, hvor det er rigtig vigtigt at handle lokalt for at bevare vores dagligvarebutik, og den er vigtig, fortæller Kirsten Bruun, proceskonsulent i Hærvejsklyngen, til TV SYD.

Christian Norsk, brugsuddeler i Bække, så gerne, at flere af de lokale borgere handlede i hans butik. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Hun henviser til en Megafon-undersøgelse fra 2016, der viser, at 83 procent af danskerne mener, det er vigtigt for deres valg af bopæl, at der er en dagligvarebutik i området.

- Det er livsnerven i alle de små byer. Uden dagligvarebutikker dør landsbyerne nemmere, mener Kirsten Bruun.

Brugsen kunne omsætte for meget mere

Antallet af dagligvarebutikker i byer med under 2.000 indbyggere er på 10 år (2006 til 2016) faldet med 33 procent, viser en statistik fra Retail Institute Scandinavia. Samtidig er antallet indbyggere i landsbysamfundene faldet med fire procent.

Brugsen i Bække lavede en undersøgelse sidste år, der dog sagde, at der er trods alt 45 mio. kroner i handel ude i området bestående af de fem landsbyer i klyngesamarbejdet.

- Vi sælger for 16,5 mio. kroner. Så der er stort potentiale i at kunne få flere ind i vores butik, fortæller Christian Norsk, brugsuddeler, Bække, til TV SYD.

I Danmark findes der pt. knap 30 landsbyklynger, som forsøger at styrke sammenholdet lokalt ved bl.a. at trække på hinandens erfaringer og ressourcer. Foto: Realdania

Hvis altså alle borgere lagde deres handel lokalt, ville brugsen se helt anderledes ud, end den gør i dag:

- Det ville betyde, at vi fik en bager- og en delikatesseafdeling. Man kunne udvide brugen - det ville betyde utroligt meget til byens virke - man kunne også få andre folk ind, som ikke lige bor i Bække, mener brugsuddeleren i Bække, hvor der bor knap 1.100 indbyggere.

Tal fra ICP (Institut for Centerplanlægning) viser samtidig, at antallet af dagligvarebutikker i Danmark er faldet fra 35.000 i 1969 til 9.000 i 2016. Samtidig køber flere og flere deres dagligvarer på nettet og får bragt til døren eller i de større byer.

Disse fem landsbyer i Vejen Kommune er gået sammen om at markedsføre lokalområderne i håbet om at bevare de lokale butikker. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Disse butikker deltager Bække

Dagli’Brugsen

Hærvejshallen

Den Lille Butik

Kjærs Blomster

Hyldals Bryghus

Nørregaards biler

Gesten

Min Købmand

Gjerndrup

Enghave naturpark

Caros Biler

Samt en del små gårdbutikker

Hovborg

Dagli’Brugsen

Hovborg Kro

Lindknud

Lokalbrugsen

Samt en del håndværkere

Læs også Borgerbutikker skaber sammenhængskraft