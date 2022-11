Historiske billeder viser hav æde strand ved oversvømmede sommerhuse

En af løsninger på at skærme sommerhusene i Kelstrup er da også at genetablere den brede strand. Det vil kræve, at der skal køres enorme mængder sand på, men havet vil fortsætte med at gnave.

- Der vil blive et vedligeholdelsesarbejde. Der skal køres nyt sand på, ikke hvert år, men alligevel, fortæller Christina Vedel-Birch Andersen, chef for Klima og Miljø i Haderslev Kommune.