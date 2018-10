Citychefer: - Vi vil ikke betale for titel

Vejle vandt titlen som landets bedste handelsby - Esbjerg og Kolding deltog slet ikke i konkurrencen. De vil ikke betale for at være med.

Torsdag løb Vejle med titlen som bedste handelsby i kongeriget. 25 byer deltog i konkurrencen, som Institut for Center-Planlægning (ICP) står for, og som deltagerne skal betale 10.000 kroner for at deltage i. Kolding og Esbjerg var ikke blandt deltagerne, og det er der for Koldings vedkommende en helt klar årsag til.

- Vi er ikke med i konkurrencen, fordi man betaler sig til at være med, og det er lidt imod vores principper. Som restaurant betaler man heller ikke for at komme i Michelinguiden. Og når man skal betale for at være med i en konkurrence, ved jeg ikke, hvor valid, den er. Så er det jo kun deltagerne, der har mulighed for at vinde, siger Koldings citychef Mette Schumacher til TV SYD.

- Man kan diskutere, om 10.000 er meget eller lidt. Det er jo ikke det, der er spørgsmålet. Det er derimod, at man skal betale for at deltage i en konkurrence, synes hun.

Heller ikke Esbjerg har deltaget i dette års konkurrence, hvor ICD stiller 100 borgere i hver by spørgsmål om deres opfattelse af den pågældende by som handelsby.

- Vi synes lidt, det er forkert, at man skal betale for at være med, siger citychef i Esbjerg, Brigitta Christensen, til TV SYD.

Lækkert at markedsføre titel

Begge citychefer glæder sig over, at Vejle fik titlen som landets bedste handelsby, og de er enige om, at den er et godt markedsføringsværktøj for en by.

- Det er helt sikkert godt at kunne markedsføre sig som bedste eller hyggeligste handelsby. Jeg tror, alle byer gerne ville sidde med sådan en titel, selvfølgelig vil man det, siger Mette Schumacher fra Kolding.

Esbjergs citychef ser ligesom sin kollega i Kolding muligheder i en titel som Vejles.

- Det er da altid fint at bruge den i sin annoncering. Det er jo fedt for Vejle at kunne markedsføre sig med titlen, siger citychef Brigitta Christensen.

Esbjerg var med tidligere

Kolding har aldrig tidligere deltaget i konkurrencen, der har eksisteret siden begyndelsen af nullerne. Første pris blev uddelt i 2006 og uddeles hvert andet år.

- Vi overvejer ikke pt. at deltage. Men man skal aldrig sige aldrig. Vi har hvert år diskuteret det i handelsrådet og blevet enige om ikke at være med, siger Koldings citychef og uddyber:

- Jeg synes, det skal være gratis, så alle kan deltage. Hvis en brancheorganisation som for eksempel Dansk Erhverv siger “nu skal vi kåre”, synes jeg, det ville være noget andet, siger Mette Schumacher, der synes godt om Vejle som handelsby.

- Jeg synes, det er en fed by, og det synes de i Vejle garanteret også om Kolding. Jeg under dem titlen som bedste handelsby, siger hun.

Esbjerg har i modsætning til Kolding deltaget i konkurrencen en enkelt gang for seks år siden.

- I disse år er vi i gang med en renovering af gågaden, og så er det måske ikke det rigtige tidspunkt at bruge 10.000 kroner på den konkurrence. Men vi var med for seks år siden i forbindelse med en detailhandelsanalyse, fortæller Esbjergs citychef, der ikke vil udelukke, at Esbjerg vil melde sig til konkurrencen på et senere tidspunkt.

- Det er med i vores overvejelser, siger hun.

Siden 2014 har Esbjerg været i færd med renovering af gågaden, der først er helt færdig i 2021. Først til den tid vil Esbjerg overveje at deltage i konkurrencen.