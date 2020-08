Hun låste dørene og håbede, at alle ville overleve

I dag er hverdagen på vej tilbage på de fleste af landets plejehjem. Dørene er åbnet og restriktionerne lempet. På plejecentret Sydtoften er der indrettet særlige besøgsrum, som bliver sprittet af efter hvert besøg.

Der har været flere tilfælde med mistanke om corona, men hver gang har prøven været negativ. Om nogen er døde af ensomhed, kan Gurli ikke svare på, men hun er stadig bekymret for de langsigtede konsekvenser af adskillelse, indespærring og isolation.

Gurli Gregersen har været plejecenterleder i Billund kommune i 18 år. Foto: TV SYD

- Det er de der følelser. Hjertet der banker for hinanden, og lige pludselig kan man ikke give hinanden et knus eller et kram, som man har været vant til at gøre. Jeg er bange for, at det får konsekvenser langt ind i fremtiden. Jeg er rigtig meget følelsesmæssig involveret i det. Jeg elsker alle dem, der bor her, og jeg vil gøre alt for at hjælpe dem, slutter Gurli Gregersen.

Udarbejdet af Jacob Adrian Mikkelsen og Alexander Klemp.