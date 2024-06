Anklager vil sprænge strafferammen i kæmpe dopingsag

- Det her er utvivlsomt det største kvantum af dopingmængder, der har været for en dansk ret. Der er tale om langvarig, organiseret kriminalitet, hvor man i årevis har fodret dopingmarkedet i Danmark og Europa, sagde hun blandt andet i retten.

Anklager Malou Engel lagde ud, og hun lagde ikke skjul på, at hun mener, der er tale om et organiseret foretagende, hvor de fem tiltalte har haft forskellige roller.

Hun mener derfor, at der er tale om særdeles skærpende omstændigheder, og at den 40-årige mand, der er hovedtiltalt i sagen, skal 13-15 år i fængsel.

- Strafferammen lægger op til seks års fængsel, men bestemmelsen gør det muligt at lægge op til tre år oveni. Man kan så at sige sprænge strafferammen, hvis der er tale om særdeles skærpende omstændigheder, og det er min opfattelse, at det er der i den her sag.

- Alene dopingdelen og lægemidlerne skal samlet ende på ni års fængsel, og så er der det her ret store kvantum af euforiserende stoffer, og det skal trække straffe gevaldigt opad, lød det fra Malou Engel.

For stor til en enkelt mand

Sidste sommer blev der fundet otte tons præparater på et lager i Kolding. Anklagemyndigheden mener dog, at der er smuglet hele 20,5 tons præparater ind i landet og kørt til lageret ud fra de fragtsedler, der er fundet i sagen.

Den 40-årige mand hævder at have kørt forretningen som et enkeltmandsforetagende, men det er Malou Engel altså uenig i.

- Fordi omfanget af det her er stå stort, så er det klart, at der har været flere mennesker involveret. Den her dopingforretning er topprofessionel. Man har gjort det i mange år, uden nogen har fået mistanke til det. Den her form for professionel, organiseret kriminalitet får man ikke som et enkeltmandsforetagende. Det får man som en del af et organiseret netværk, sagde hun blandt andet i sin procedure.

Hun nævnte også de beskeder, som den 40-årige har skrevet på flere af bestillingslisterne.

Her har han blandt andet skrevet ‘god fornøjelse’, og hvor varerne kunne findes på lageret, og det mener anklageren er bevis for, at han gav andre involverede instrukser om at pakke varer. Selv hævder han, at han skrev beskederne til sig selv.