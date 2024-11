Det har forbud betydet for rockergruppe, ifølge retskorrespondent

Den var god nok, da Esbjerg Kommune tilbage i juni forbød rockergrupperingen Comanches MC at opholde sig i lokalerne på Brolæggervej 12 i Sædding i Esbjerg. Det har Planklagenævnet nu sat to streger under.

Det, at klubben nu er blevet smidt ud af lokalerne, vil komme til at have en effekt, ifølge Astrid Søndberg, der er retskorrespondent for TV 2.

Hun fortæller, at der ifølge politiet skulle have været en fest i klubhuset på Brolæggervej, hvor det var meningen, at der skulle udnævnes en række personer, som skulle være fuldgyldige medlemmer, og at klubhuset i Sædding skulle danne basis for et fast "chapter" i byen.

- Det var her, hvor rockergruppen for alvor skulle manifestere sin tilstedeværelse i byen, siger hun og fortsætter:

- Det er i hvert fald ikke sket. Så må man se, hvad de så finder på, og hvor de ellers vil opholde sig. Der er jo stadig de samme personer, som er tilknyttet grupperingen, og som stadig skal have et sted at være, men det er selvfølgelig en kæp i hjulet på det, de havde planlagt.