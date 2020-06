Fodboldklubben Esbjerg rykker ud af Superligaen. Det står klart efter et nederlag til Hobro i tredjesidste runde af nedrykningsspillet.

Esbjerg skal altså igen en tur ned i fodboldens 1. division.

Efter nederlaget søndag til Hobro står det nu klart, at vestjyderne ikke længere kan undgå direkte nedrykning, selv om der resterer to kampe af nedrykningsspillet.

Hobro slog Esbjerg med en hjemmesejr på 2-1 efter en god anden halvleg, hvor nordjyderne vendte 0-1 til kampens slutresultat.

Mads Hvilsom og Edgar Babayan stod for Hobros mål, der altså endegyldigt afgjorde Esbjergs skæbne i denne sæson.

Ny træner var ikke nok

Ansættelsen af træner Troels Bech for nogle uger siden var åbenbart ikke nok til at forblive i Superligaen.

Troels Bech afløste den 10. juni Lars Olsen, der trak sig fra trænerstillingen, fordi spillertruppen havde mistet tilliden til ham.

I første omgang har Troels Bech kun fået kontrakt for resten af sæsonen. I de fire kampe, han har stået i spidsen for Esbjerg, er det blevet til en enkelt sejr, én uafgjort samt to nederlag.

Esbjerg har denne sæson kun vundet fem kampe, mens 18 ud af 30 kampe er tabt.

Klubben rykkede senest op i Superligaen for to år siden og sikrede sig ovenikøbet bronzemedaljer sidste sæson. Over de seneste ti år har klubben haft 11 forskellige trænere.

Horsens i spidsen

AC Horsens fortsatte søndag den meget stærke stime i Superligaen, da holdet besejrede Randers FC med 3-0 på udebane.

Det var syvende kamp i træk, at Horsens gik fra banen uden nederlag, og med sejren rykker Bo Henriksens tropper forbi Randers og ligger nu nummer et i Superligaens nedrykningsspil pulje 2.

Dermed har Horsens potentielt udsigt til en nemmere vej til de playoffkampe om en plads i europæisk fodbold, som holdet kan komme til at spille om senere på sæsonen.

Sønderjyske sendte i den foregående runde Silkeborg ned i 1. division, og lørdag blev det til en 1-0-sejr på hjemmebanen i Haderslev.