Nataliia og hendes landsmænd slås med stress og uvished

Men erfaringerne med de ukrainske flygtninge - og altså ansatte - har givet hende ret store udfordringer. Sproget er endnu et benspænd. Nataliia kan kun ukrainsk og russisk.

De må ty til en app, der kan oversætte henholdsvis hendes ukrainske til dansk og Lis Ladegaard Jacobsens danske til ukrainsk. En lidt langsom og omstændelig samtaleform.

- Og til tider kommer app'en med de sjoveste oversættelser, griner kaffebarens ejer.

Ikke flere ukrainere, tak

Lis Ladegaard Jacobsen er mere ærgerlig over, at sprogforbistringerne forhindrer de to kvinder i at snakke om den situation, den ukrainske bedstemor står i.

- Det virker tydeligt, at ukrainerne gerne vil fortælle om det, men det er simpelthen for svært på den her måde, siger Lis Ladegård Jacobsen.

Hun havde faktisk besluttet, at hun ikke ville ansætte flere ukrainere, men sagde alligevel ja til Nataliia Skalko, da hun spurgte.

- Jeg er en person, der synes, at jeg gør mit for at hjælpe. Og vi er meget glade for Nataliia, siger hun.