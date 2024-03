Syd- og sønderjysk mos og visne blomster udstilles i domkirke

Motiverne tæller blandt andre vindmøller, sort sol i Tøndermarsken og skulpturerne Mennesket ved havet i Esbjerg.

Udover Syd- og Sønderjylland kommer kommer også Færøerne og Grønland til at være repræsenteret med flere motiver.

Loftssektionerne udstilles i forbindelse med udstillingen 'Naturens Stemme & Kongernes Forår', som den kendte blomsterkunster, Johnny Haugaard står bag.

De frivillige i Kultur- og Fritidshuset i Esbjerg er for manges vedkommende ude af arbejdsmarkedet på den ene eller anden måde. Som frivilligkoordinator er det vigtigt for Henriette Nygård at give dem noget at lave, fordi hun ved, at det gavner.



- Vores erfaringer er, at når mennesker kommer hjemmefra og arbejder med deres hænder, så styrker det vores helbred fysisk og mentalt. Så er der ingen grund til at sidde derhjemme og være ensomme, siger Henriette Nygård.



Udstillingen åbner 22. marts og kan opleves frem til 21. april.