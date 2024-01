Efter to års forberedelse måtte 26-årig træffe et afgørende valg kort før mål

Via satellittelefonen gav Are Johansen en helikopterpilot i den østgrønlandske kystby Tasiilaq meldinger om snefygning og vindstød i håbet om, at han kunne overtales til at hente dem.



- Der er 90 procent risiko for, at jeg ikke kan lande hos jer under de forhold, havde pilotens svar lydt.

- Og det kommer til at koste 80.000 kroner, uanset om jeg lykkes eller må vende hjem uden jer.