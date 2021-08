Team Grænzland cykler til Berlin og København for at tale mindretallenes sag

De har forberedt sig på touren igennem de sidste to år. Holdet støttes af et serviceteam på ni personer: To kortlæsere, to mekanikere, fire på madholdet og en chauffør på en følgebil.

Teamkaptajn er Uwe Jessen, der til daglig er generalsekretær for det tyske mindretals organisation Bund Deutscher Nordschleswiger, (BDN), i Aabenraa.

- Det er dejligt, at det nu – med godt et års coronabetinget forsinkelse – lykkes at komme afsted. Vi glæder os til at møde vore venner i Berlin og København, siger Uwe Jessen.

Team Grænzland rammer Berlin på mandag og København torsdag.