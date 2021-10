Mormor til kamp mod madspild - vil lære sine børnebørn at bruge alt

- Jeg tror faktisk ikke, de er ret gode til det, og jeg vil gerne give dem lidt redskaber til det. Jeg har lært rigtig meget af min egen bedstemor. Hun kunne bruge det hele. Så det skal de også have lov til i stedet for bare at smide væk, siger Karin Nielsen.

Hun fortæller, at intet gik til spilde, når hendes bedstemor lavede mad.

- Hun kunne få et festmåltid ud af en enkelt ingrediens, fortæller Karin Nielsen.

Vil aflaste skraldespande

Karin Nielsen har ladet sig lokke af en mail fra konceptet Too Good To Go og Arla Fonden, som er gået sammen med Føtex om at ”aflaste skraldespandene i Haderslev og omegn”.

Ifølge Too Good To Go spildes en tredjedel af al mad.

Af de 814.000 tons mad, der årligt ryger i skraldespande og containere i Danmark, kommer cirka en tredjedel - 247.000 tons - fra almindelige husholdninger, som ikke får brugt det, der er i køleskabet.

Det viser Miljøstyrelsens kortlægning af madspild i Danmark.