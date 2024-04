Troels Lund Poulsen gæster markering af befrielsen

Det skriver Haderslev Kommune i en pressemeddelelse.

Forsvarsministeren holder tale på Haderslev Kaserne for op mod 10.000 deltagere, som har deltaget i arrangementet de seneste par år.

Den ekstra deltager til Haderslev Lysfest falder i god jord hos byens borgmester, Mads Skau (V).

- Jeg er rigtig glad for, at Troels Lund Poulsen har sagt ja tak til at være hovedtaler ved lysfesten i år. Jeg kan ikke forestille mig nogen mere oplagt end landets forsvarsminister til at sætte ord på den tid, vi er i lige nu, siger Mads Skau.



Markeringen indebærer også flere kunstneriske indslag. Foruden optrædener fra Slesvigske Musikkorps og Haderslev Domkirkes Pigekor kommer Dorthe Gerlach forbi til en sang eller to.

På dagen samles et fakkeloptog på Gravene og går sammen mod kasernen klokken 21:35.