Kasper troede overlevelsestur var ren konkurrence, men det viste sig at være langt mere end det

Teamwork i første række

På de 24 timer, løbet varer, får de unge en række udfordringer, der skal presse dem ud i situationer, de aldrig har prøvet før for at vise dem, at det kan lade sig gøre.

- Jeg fik en del mere selvtillid af at være med, og så lærte jeg, om mig selv, at gider man, så kan man godt, selvom man er træt, og alt er hårdt, siger Kasper.

Med udfordringerne følger også en del ansvar, da eleverne selv skal administrere og løse opgaverne i fællesskab.

- Jeg fandt ud af, hvad det betyder at lede, og at det faktisk er vigtigt, at der er en til at tage hånd om dem, der måske ikke var så gode og ikke havde så meget overskud. Jeg lærte en hel del om, hvor vigtigt det er at hjælpe andre og ikke kun sig selv, siger Kasper.