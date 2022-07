Fra Horsens til Paris: - Cykelholdet har ændret mig til det bedre

Fællesskabet er også noget, som betyder meget for 24-årige Signe Egelund Hartmann Mouridsen og hendes mor.

- Min mor og jeg blev nysgerrige på projektet, fordi vi kan godt lide at prøve noget nyt og udfordre os selv. Vi ville gerne finde en hobby, som vi begge to kan lide.

- Alle er simpelhent så søde og hjælpsomme, og man får jo et helt unikt sammenhold. Man ser hinanden fra pressede sider, og det gør jo, at man ser hele personen, og ikke kun når man har en god dag, fortæller Signe Egelund Hartmann.

Også for Henriette Petrine Brunhøj Andersen er fællesskabet noget, der vægter højt.



- Jeg er typen, der lader op alene. Jeg har ikke et stort behov for at være sammen med mennesker hele tiden, men jeg påskønner virkelig det her selskab. Det er nogle mennesker, som jeg virkelig påskønner at have i mit liv. Det har ændret mig til det bedre, fortæller hun.