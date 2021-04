Makkerskab og motorolie i fokus - Puch Maxien får sin egen udstilling

- Det er da fordi, at man kan kigge tilbage på noget, som mange kan huske fra engang. Og så tror jeg også, at folk i dag har lidt flere penge mellem hænderne, så det gør jo også, at dét at investere i en knallert ikke er helt umuligt, fortæller Christian Van Deurs, der er medlem af Rævehalerne.

På museets udstilling kan man både opleve flere udgaver af den klassiske Puch Maxi, men også andre udgaver som Puch Monza Grand Prix, Puch VZ 50 og Puch MS 50 er at finde i museets lokaler.