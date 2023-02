Thomas Sillesen og vagten plejede bare at nikke "hej", men midt i krigen blev hans retur til et tegn

1. Præsident Volodymyr Zelenskyj's billede

Noget af det, jeg særligt husker er, da Præsident Zelenskyj sendte et billede ud, hvor han stod med forsvarsministeren. Han ville bare fortælle, at han var i Kyiv, han var i live og okay. Folk var jo bange, så det var helt suverænt.

2. 24 eller 40

Min datter på 25 år var her for 14 dage siden, og det var dejligt. Hun skulle lave en opgave om Ukraine, og lavede en række interviews med folk. Blandt andet en kvinde, som havde været med en ambulance, men føreren i ambulancen bliver skudt og dræbt af russere, og hun formår at flygte fra ambulancen. Og da min datter spurgte, hvor gammel hun var, sagde hun: Gæt. Min datter sagde: I starten af 40'erne, vil jeg tro. Til det svarede kvinden: Jeg er 24.

Det ramte mig. For på grund af de mange forfærdelige oplevelse, ukrainerne her har været igennem, er de simpelthen kommet til at se så meget ældre ud. Jeg havde aldrig gættet, at hun kun var 24 år.

3. Den generelle indstilling

Det har været ret magisk at opleve den generelle indstilling her. Da jeg kom tilbage i sommer, havde min assistent Alina ikke fået varmt bad og varmt mad i flere uger. Jeg spurgte, om ikke hun og hendes kæreste ville komme hjem til mig. Så kunne de begge tage et bad og få et måltid mad hos mig. Det, mente hun, var ikke nødvendigt. Jeg synes det er vildt, hvordan de tager den her situation, for jeg havde helt sikkert rykket på det, med det samme.