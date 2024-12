Rekordmange har søgt julehjælp - flest i Region Syddanmark

Siden 2021 har Bianca Lock Christiansen været på tabt arbejdsfortjeneste, men selvom hendes søn sidenhen har fået flere diagnoser, og en overlæge har udtrykt sin bekymring, har kommunen valgt at stoppe ydelsen.

Malthe er ti år gammel, og når du møder ham, virker han som en hvilken som helst anden dreng. Men det er han ikke. Han går i skole blot tre gange to timer i ugen, og han har altid sin mor med sig. Ikke kun i de få timer han er i skole, men også derhjemme er en af hans forældre altid i nærheden. Sådan har det været de seneste tre år, hvor Bianca Lock Christiansen har været på tabt arbejdsfortjeneste, fordi det i 2021 blev vurderet, at hendes søn havde en varig funktionsnedsættelse, der var indgribende i hans hverdag og dermed i målgruppen for handicapkompenserende ydelser.

Malthes funktion er betydelig, kronisk, varig og indgribende i Malthes hverdag. Jeg kan kun derfor udtrykke min bekymring, hvis moderens tabte arbejdsfortjeneste pludseligt ophører Uddrag fra mail fra overlæge på OUH.

Sidenhen er han både diagnosticeret med infantil autisme, abnorm separationsangst og en søvnforstyrrelse, så listen af diagnoser nu er på 14. - Han er afhængig af, at jeg er der sammen med ham, så vi undgår for mange nedsmeltninger. Det er ikke, fordi han ikke vil, men han kan ikke, fortæller Bianca Lock Christiansen.

Tabt arbejdsfortjeneste Målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har: betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse. Betingelser for at modtage tabt arbejdsfortjeneste Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager den opgave. Det kan for eksempel være, fordi barnet eller den unge: har et stort behov for pleje, overvågning og tilsyn

skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser

har en sygdom, der gør barnets tilstand meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om det kan være i dagtilbud eller skole

ikke kan være i et dagtilbud eller skole på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko. For at komme i betragtning til at modtage tabt arbejdsfortjeneste skal en forælder helt eller delvist være holdt op med sin beskæftigelse for at passe barnet eller den unge i hjemmet. Personkredsen omfatter begge forældre, selvom de ikke bor sammen, og den ene part ikke har del i forældremyndigheden. Det er kommunen, der efter en konkret og individuel vurdering afgør, om man er berettiget til hjælpen. Kilde: Social- og boligministeriet Fold ud

Navlesnoren skal kappes I august modtog familien en afgørelse fra Aabenraa Kommune, hvor der stod, at Bianca Lock Christiansen den 25. november ville miste sin ret til tabt arbejdsfortjeneste, da hendes søn Malthe ikke længere er i målgruppen for ydelsen. - Jeg fik virkelig ondt i maven, for jeg synes, at det er bekymrende, at man som kommune kan træffe en afgørelse, der går stik imod, hvad der bliver beskrevet, siger Bianca Lock Christiansen.

I afgørelsen vurderer Aabenraa Kommune blandt andet, at hans funktionsnedsættelse ikke længere er "tilstrækkeligt indgribende i Malthes hverdag", og at han "har behov for mere fysisk fremmøde i skolen". De skriver også, at skolen skal kunne rumme Malthes udfordringer, og at skolen ikke har gjort nok for at øge hans tilstedeværelse i netop skolen.

Bianca er med når Malthe er i skole. Foto: Jonas Ravnkilde Johansen, TV SYD

Bianca Lock Christiansen ser ligesom skolen derimod fremgang, hvor Malthes deltagelse i skolen er blevet større med den nuværende indsats. - Jeg læser det som om, at kommunen mener, at der skal kappes en navlesnor, og så at der skal spares penge, siger Bianca Lock Christiansen. Journalist: Kan Aabenraa Kommune ikke have ret i, at Malthe er for knyttet til dig? - Det vil de jo gerne have, men det tænker jeg ikke. Jeg har også en datter, som kan alt selv, og de er vidt forskellige. Så jeg tænker ikke, at det er opdragelsen eller mig, der har gjort noget forkert, men hans funktionsnedsættelse, forklarer hun. Højtspecialiseret patient I sagen har Aabenraa Kommune indsamlet dokumenter og input fra Malthes læger, afholdt samtaler med skolen og fået en vurdering fra kommunens PPR. I sidstnævnte står der blandt andet, at en skolegang uden hans mor "vil kunne opleves som et overgreb og føre til mere psykisk mistrivsel og en forværret tilstand", hvis ikke der tages de rigtige hensyn. Når Bianca Lock Christiansen kigger dokumenterne og udtalelserne igennem, kan hun ikke begribe, at det er de samme dokumenter, som kommunen har kigget på.

Malthe har siden han var helt lille været hyppigt på hospitalet. Her i forbindelse med en operation for en medfødt hjertefejl. Foto: Privat foto

Af Børne- og ungdomspsykiatrien beskrives Malthe som en "højtspecialiseret patient" og hans neurolog gennem mange år, som er overlæge på Odense Universitetshospital, har efter, at Bianca Lock Christianen gjorde opmærksom på sagen, skrevet en mail, hvor der står: - ”Malthes funktion er betydelig, kronisk, varig og indgribende i Malthes hverdag. Jeg kan kun derfor udtrykke min bekymring, hvis moderens tabte arbejdsfortjeneste pludseligt ophører.”

Malthes egen læge skriver også, at ”MLC (Malthe Lock Christiansen, red.) har en betydelig kronisk og varig psykisk og fysisk funktionsnedsættelse” og at ”Der er tidligere forsøgt fuldt skema med det resultat, at MLC brød sammen.” Derudover skriver skolen, som Malthe går på, at "på nuværende tidspunkt kan Malthe ikke rumme mere skole end det, han allerede deltager i." - Det siger jo alt og er jo det, vi prøver at forklare kommunen, mener Bianca Lock Christiansen. Kommunens svar Familien har haft et længere forløb med Aabenraa Kommune, hvor det første gang i 2022 blev vurderet af kommunen, at Malthe var uden for målgruppen for handicapkompenserende ydelser i en sag om merudgifter. Dengang afgjorde Ankestyrelsen sagen til familiens fordel efter en klage fra familien. I forløbet har Bianca Lock Christiansen hyret en privat socialrådgiver til at tage kampen mod kommunen. Hun oplever tit i sit arbejde, at kommunerne har svært ved målgruppevurderinger. - Jeg har sjældent set så godt en belyst sag, og at vi ud fra det kan være så uenige, det er mig en gåde, siger Emilie Gade, der primært beskæftiger sig med sager om tabt arbejdsfortjeneste.

Sidste år fulgte vi på TV SYD Bianca og Malthe en af de få dag om ugen, hvor han er i skole.

Aabenraa Kommunes Børne- og Familiechef, Per Schmidt Hansen kan ikke kommentere på den konkrete sag, men forklarer, at man i kommunen indhenter forskellige oplysninger fra fagpersoner og parter i en given sag, og at det derfra er kommunens opgave at sortere i informationerne. - Vi skal kigge på et samlet billede. Hvis det handler om temaer som handicap, og der er læger, der følger borgeren, så betyder de vurderinger relativt meget, siger han. Han understreger desuden, at der ikke må være økonomiske interesser, der bliver styrende, når der skal tages en vurdering i en sag. - Det er vores fokus, at alle børn i kommunen får en god og sund opvækst. Vi har en økonomisk ramme, men afsættet er, at vi skal finde frem til det rette i forhold til børnene. I et konkret tilfælde, hvor der er et barn, der har et behov, spiller økonomien en mindre rolle, lyder det fra Per Schmidt Hansen.

Barnets lov §87 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet eller den unge. Fold ud

Journalist: Kan kommunen ikke have en pointe i, at der skal noget nyt til at ændre på Malthes udvikling? - Det er da en mulighed, men jeg tænker, at hvis vi ændrer på det her, så får vi en dreng, der falder fuldstændig ned mellem to stole og skal samles op igen. Det er der ingen tvivl om, for det er så velbeskrevet, hvordan han har det, siger Bianca Lock Christiansen.

- Det ér svært at se, siger Bianca Lock Christiansen om sin søns funktionsnedsættelse. Foto: Jonas Ravnkilde Johansen, TV SYD