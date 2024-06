Hver femte fremtidsfuldmagt bliver afvist

Kun topppen

Konsekvenserne ved at stå med en fejlfuld fremtidsfuldmagt rækker langt ud over de penge, man har tabt.

- Det er klart vanskeligere for pårørende at hjælpe, hvis der ikke ligger en fremtidsfuldmagt. Der må man forvente, at man skal bruge mange enkelt fuldmagter, hvis man skal kunne hjælpe sine pårørende. Og ligesom med fremtidsfuldmagten, så er det også for sent at lave de andre fuldmagter, hvis man først har mistet sin evne til at handle fornuftsmæssigt, siger Eva Naur.

Og alternativt skal der indsættes en værge, men det tager ofte væsentligt længere tid at få etableret et værgemål, end det gør at få en fremtidsfuldmagt sat i kraft. Og i den tid er det ikke muligt at tage beslutninger om eksempelvis økonomi, indførsel af hjemmehjælp eller om dit hus skal sælges. Og her er det også Familieretshuset - og ikke dig selv - der beslutter, hvem der skal være værge.

OG når vi ser på tallene, så er der allerede en del af fuldmagterne, der bliver afvist. Og hvor stort problemet bliver i fremtiden? Det er der ikke et direkte svar på.

- Lige nu bliver der oprettet mange fuldmagter, men der kommer til at gå nogle år før eventuelle udfordringer ved dem som bliver oprettet nu viser sig, siger Naya Juul Petersen fra Ældresagen