Gazprom lukker for gassen til Ørsted

Det russiske gasselskab Gazprom indstiller leverancen af gas til Ørsted fra 1. juni. Det oplyser det danske selskab, der har base i Skærbæk ved Fredericia og en stor afdeling i Esbjerg, i en pressemeddelelse.



Årsagen skal findes i, at Gazprom kræver, at Ørsted skal betale for gasleverancerne med rubler, hvilket Ørsted ikke ønsker.

- Vi står i Ørsted fast på vores afvisning af at betale i rubler, og vi har forberedt os, så vi forventer fortsat at kunne levere gas til vores kunder. Situationen understreger, at vi i EU skal være uafhængige af russisk gas ved at accelerere udbygningen af vedvarende energi, siger Mads Nipper, der er administrerende direktør i Ørsted, i pressemeddelelsen.

Samtidig gør Ørsted det klart, at selskabet mener, at det er Gazprom, der ikke lever op til aftalen, fordi Ørsted ikke er forpligtet i kontrakten til at betale i rubler.

At Gazprom har indstillet leverancen af gas betyder, at den danske energivirksomhed fremover skal købe mere gas på det europæiske marked.

Ramte Holland i går

Ørsted er ikke det eneste energiselskab, der afviser at efterkomme kravet om at betale i rubler. Senest ramte det mandag hollandske GasTerra, hvor Gazprom meddelte, at de fra i dag, tirsdag, ville lukke for hanerne.

- Der er opstået et skisma i Europa, hvor Italien, Tyskland og Frankrig har indvilliget i at møde russiske krav, mens altså Danmark og Holland kræver, at Gazprom overholder kontrakten, siger TV 2-korrespondent Olav Christensen.

Men det er ikke sådan, at danskerne skal frygte, de ikke kan tænde for varmen i morgen, for de europæiske lande har forberedt sig på situationen og lavet aftaler om solidaritet, pointerer han.

- I år skal lagrene være 80 procent fyldte, næste år skal de være 90 procent fyldte, og Ørsted har fyldt både i Danmark og i Tyskland, siger Olav Christensen.