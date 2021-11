Radikale Venstre stormer frem på Fanø

En stolt spidskandidat

Frank Jensen, der er spidskandidat for Radikale Venstre er en glad og stolt mand ovenpå resultatet på Fanø.

- Vi har ført en god valgkamp, og jeg er helt sikker på, at det er et signal om, at Fanø er klar til noget helt nyt. Nu skal vi tænke Fanø først, og vi skal fremad i en god retning, siger han.

Men selvom Radikale Venstre og Frank Jensen har det klart bedste resultat, så er de endnu ikke klar til at sætte sig på borgmesterposten.

- Man kan ikke sige noget med sikkerhed på Fanø. Det lærte vi for fire år siden, siger han.

Han henviser her til dramaet ved kommunalvalget 2017, hvor Sofie Valbjørn, som Alternativets eneste mandat på Fanø, blev borgmester, efter at Kirstine Kaas Krog fra Fanøs Lokalliste troede, at hun ville blive borgmester med støtte fra SF, De Konservative og Alternativet.