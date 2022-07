90-årig kunstner hædret: - Hvis jeg holder op, så dør jeg!

Nis Schmidt blev lørdag hædret med en særudstilling af hans nye værker.

- Nis Schmidt er jo en af de gode kunstnere i Vejle, og så oven i købet en af dem, der lige nu er blevet 90 år. De bliver tilsyneladende rigtig gamle her i byen, fortæller Nina Damsgaard smilende.

Hans værker handler om eksistens, tro og død, og nogle husker måske Nis Schmidts portrætter af slidte, emaljerede krus og for selvportrætterne omgivet af kristne symboler.

- Det er en hård belastning at leve under, fordi den forfølger en, så den giver også udtryk i kunsten for kunstens udtrykker jo, at man lever, siger Nis Schmidt.



Nis Schmidt har udstillet over hele landet, og han har lavet skulpturer, korruder og anden udsmykning i katolske kirker i både Danmark og udlandet. Men den 90-årige kunstner er ikke færdig. Han har stadig på hjerte



- Hvis jeg holder op, så dør jeg, siger han.