Esbjerg og Vejle vil hjælpe unge ud af ensomhed

Ensomhed er et voksende problem blandt unge - særligt hos kvinder.



Alligevel mangler der effektive tilbud i kommunerne, når de ramte beder om hjælp.

Det skal et nyt projekt fra Mary Fonden forsøge at gøre bedre.

Som de første skal 16- til 20-årige i Vejle, Esbjerg og Ballerup Kommuner deltage i projektet.

- Ensomhed er en naturlig del af livet, men hvis den bider sig fast, så ved vi, at det kan have rigtig store konsekvenser for unges liv, siger Helle Østergaard, der er direktør i Mary Fonden.