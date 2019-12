Politisk uenighed om prisen for Tour de France-start

Når tredje etape af Tour de France bliver skudt i gang i Vejle i 2021, så kommer det til at koste Vejle Kommune op mod 17 millioner kroner. Det skriver Politiken i dag, som har gennemgået de involverede kommuners budgetter.

Vejle Kommune skulle betale fem millioner kroner til fællesudgifter, men ifølge Politiken har kommunen nu budgetteret med yderligere 12 millioner kroner til Tour de France-starten. Men der burde have været mere gennemsigtighed i hele processen, det mener Lone Myrhøj, SF, byrådsmedlem i Vejle Kommune.

- Jeg synes, det er økonomisk uansvarligt og noget politisk makværk. Vi skylder at fortælle borgerne, hvad det koster, siger hun.

Den udmelding undrer borgmester Jens Ejner Christensen, V.

- Jeg har hele vejen igennem prøvet at italesætte, at det koster fem millioner kroner for Vejle Kommune at være med i den danske satsning. Det er seks eller syv år siden, vi tog dén beslutning. Så skulle det nuværende byråd blive enige om, hvor meget man vil sætte af til, hvor meget vi lokalt vil ofre på Tour de France, og der blev vi i år enige om 12 millioner kroner, siger Jens Ejner Christensen.

Jens Ejner Christensen pointerer derudover, at Vejle Kommune selv kan skrue op og ned for kommunens aktiviteter for at holde budgettet.

Tour de France starter i 2021 med en enkeltstart i København. Etape to går fra Roskilde til Nyborg, mens etape tre går fra Vejle til Sønderborg.

Læs også Dansk Tour de France-start overskrider budget markant