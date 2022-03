Varmeregningen presser familiens økonomi: - Før drak vi mælk hver dag, nu drikker vi vand

De fik for seks år siden installeret gasfyret, men på grund af de voldsomme varmeregninger vil familien forsøge at blive koblet på fjernvarmenettet.

- Priserne nu er blevet så ekstremt høje, at vi kan ikke være her - det er umuligt at leve. Jeg synes, det er alt for meget. Så vi er nødt til at tænke i at skifte gasfyret ud, siger Michael Mårtensen.

Familiens TV-pakke er allerede opsagt, og nu skal forsikringerne også have et tjek. Samtidig forsøger de at spare, hvor de spare kan.