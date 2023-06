Gæster rejser fra nær og fjern for at smage 33-årig krofatters fede sovs

Ifølge Horesta, som er en dansk brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet med 2.000 medlemsvirksomheder over hele landet, er det afgørende for hoteller og kroers overlevelse, at de har lokalbefolkningens opbakning.



- Ofte vil de lokale være følelsesmæssigt investeret i for eksempel den lokale kro, og kommer man til som ny forpagter og viser, at man er villig til at investere i det nære, vil byens borgere oftere respondere positivt for netop at værne om den fælles, lokale historie, fortæller medlemschef hos Horesta, Nadeem Wasi, og forklarer videre:

- Lokalsamfundet vil ofte være de primære kunder, så kan man som forpagter vinde deres interesse, er man langt bedre stillet.