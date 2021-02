Helene, Hanna og Willem laver skilte for at passe på naturen

Konkurrence: Hvem kan samle mest?

Lige for tiden bruger pigerne især meget tid foran skærmen, da de ikke kan møde op i skole – derfor har de brug for ikke mindst at komme ud i naturen, men også at lave noget socialt, fortæller Nina Nissen.

- De brokker sig slet ikke og vil gerne med, fortæller hun og tilføjer, at der nu er gået konkurrence i, hvem der skal samle mest pant:

- Man kan nemt samle det op, og så får vi en sport ud af det. Hvem finder dem næste pant, eller hvem finder flest?

Torsdag delte hun i et opslag på Facebook billeder af børnene og skiltene, og siden da er det væltet ind med positiv respons – både i kommentarfeltet og i virkeligheden.

- Børnene er virkelig glade for responsen og synes, at det er lidt fedt, at "de er blevet helt berømte på det med de køer", som de siger, fortæller Nina Nissen.