Hendes 10-årige søn græder og hyperventilerer, hvis han ikke kan se sin mor

Separationsangst begynder ofte tidligt i barndommen og beskrives bedst som en overdreven følelse af savn eller utryghed, som kan være svær at rumme for barnet. Angsten viser sig ved, at barnet er bekymret for at være væk fra sine forældre. Hun eller han er bange for at være alene hjemme, for at være i skole eller for at falde i søvn alene.

Mennesker med separationsangst er meget bange for, hvad der kan ske med den elskede, når man er adskilt og kan frygte, at den elskede kommer slemt til skade, dør, går fra én eller, at de af andre grunde aldrig ses igen.

Almindelige fysiske symptomer på separationsangst er hovedpine, kvalme eller følelsen af at skulle kaste op, når man skal være væk fra dem, man holder af. Nogle er så bange for at være væk fra denne person, at det forhindrer dem i at deltage i ønskede aktiviteter som for eksempel at passe sit job, gå i skole, være social eller sove ude.

Kilde: Københavns Universitet og Psykologer i Danmark