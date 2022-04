Her er byen, der blev omringet af Nordeuropas største solcellepark

De takkede ja til købsoptionen, fik 1.350.000 kroner og bor nu i Arnborg i det, Knud Søndergaard kalder ”landlig idyl” med masser af natur i baghaven og en god udsigt.

- Vi skulle ikke til at have et "til salg"-skilt til at stå et par år. Her blev det bare solgt.

Han undrer sig ikke over, at han bliver opfattet som en kujon ved at sælge huset.

- Vi havde et stort ønske om, at vi kunne have stået sammen i Hjolderup og talt med én tunge over for politikerne. Det kunne ikke lade sig gøre. Dertil var der for mange selvstændige meninger.

Han tror, at politikerne havde lyttet mere, hvis protesten havde været i en mere forsonende tone end med store skilte ved vejen.