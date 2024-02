Iværksætter sælger hjemmebryggede øl for op til 3500 kroner

Næstbedst i 2023

Frisk Bryg er et eksempel på, at det lige nu går ekstra godt i Aabenraa Kommune med at få flere til at blive iværksætter og starte en enkeltmandsvirksomhed op.

Ifølge en analyse fra Dinero, der laver regnskabsprogrammer til små virksomheder, startede der 135 nye op i 2022, mens tallet i 2023 er på 183. Det svarer til en stigning på 36 procent.

Det er den næsthøjeste procentvise stigning i hele landet, hvor tendensen er, at der bliver færre nye iværksættere.

- Det er vi rigtig glade for. For det betyder flere arbejdspladser, og dem kan vi ikke få nok af. Samtidig viser det, at den hjælp vi tilbyder, den virker, siger Michael Dinesen, der er erhvervskonsulent hos Business Aabenraa.