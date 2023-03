Jon venter med døende og mener, at han ledsager dem ind i en anden dimension

Den anden dimension ved han ikke noget om. Han er ikke clairvoyant, men har læst adskillige nærdødsberetninger. Alle bekræfter de ham i sin formodning om, at livet går videre.

- Indianerne sagde: ‘Døden findes ikke. Der findes kun et skift mellem verdener.’ Derfor er jeg ikke bange for døden, og jeg ser det som mit kald og som en stor og smuk gave at få lov at ledsage døende mennesker til at give slip, siger Jon Søndergaard og kalder døden ‘det største og vigtigste øjeblik i et menneskes liv’ og ‘den eneste garanti, vi har i livet’.