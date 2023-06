Beslutningen er taget i samråd med foreningen storkene.dk, efter at et storkepar for første gang har taget bo i reden i Kliplev. Arrangørerne af Kliplé Mærken understreger, at det manglende fyrværkeri ikke kommer til at aflyse festen.

Alle 512 billetter til lørdagens fest blev udsolgt allerede 48 timer efter, de blev sat til salg, og derudover melder arrangørerne blandt andet om et stort truckshow med omtrent 300 tilmeldte lastbiler, lottospil og koncerter.