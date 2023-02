Kobberplade på grænsebro er forsvundet

Pladen har været forsvundet i knap en uge, da det fredag blev opdaget, at der er savet et hul i broens planker. For at undgå eventuelle uheld er der nu blevet opsat en midlertidig afspærring midt på broen, men det er stadig muligt at passere broen.

Det er endnu ikke besluttet, om der skal en erstatningsplade i hullet i broen.

Det vil Aabenraa kommune blandt andet drøfte med de tyske myndigheder i den kommende tid, da de i fællesskab står for vedligeholdelsen af grænseovergangen, fortæller Jakob Scholdan, der er ingeniør i kommunen.