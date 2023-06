Lastbil fuld af studenter stoppede ved sygehus til vigtigt besøg

I dagens anledning var begge blevet hjulpet ud i solen foran hovedindgangen. Pia i sin rullestol og mormor Lis på egne ben.

- Jeg har virkeligt kæmpet for at være med i sidste uge, da han skulle have huen på og til dimissionen i fredags, men i søndags blev jeg desværre indlagt igen, fortæller Lucas' mor.

Dagsformen svinger, men denne dag skulle hun bare ud for at fejre sin søn, den næstældste af fire børn.