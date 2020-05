Lastbil med stjålne cykler stoppet nær grænsen - to fængslet

To mænd på 22 og 26 år, som begge er polske statsborgere, blev i weekenden ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 18. juni, sigtet for groft hæleri af cykler.

De sigtede nægter sig skyldige, men har ikke kæret varetægtsfængslingen. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd blev anholdt tidligt lørdag morgen i en lastbil på Sønderjyske Motorvej nær Padborg af en patrulje fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

I lastbilen var der 32 cykler, hvoraf politiets foreløbige efterforskning viser, at fire var meldt stjålet på flere adresser i Jylland. Cyklernes værdi er endnu ikke gjort op, men politiet vurderer, at der er flere mærkevarecykler imellem.

- Anholdelserne er et resultat af UKA Vests målrettede fokus på udenlandske omrejsende kriminelle grupper. Grupperne begår ofte kriminalitet på tværs af politikredsene, siger politiinspektør Brian Fussing fra UKA Vest.

Syd- og Sønderjyllands Politi har af hensyn til efterforskningen i øjeblikket ikke yderligere oplysninger om sagen.