Logistikmastodont lukker i Padborg - jobdating arrangeret

Det skriver JydskeVestkysten.

Ifølge avisens oplysninger er lukningsdatoen ikke bekræftet, men de netop opsagte medarbejdere får i næste en uge en hjælpende hånd til at finde en ny arbejdsgiver.

Padborg Transportcenter er gået sammen med JobGateDanmark, der er et initiativ under Aabenraa Kommune, om at arrangere en såkaldt jobdating for folk med speditionskompetencer. Det skriver de to parter i en pressemeddelelse.

- Vi gik i gang samme dag, som vi havde hørt nyheden om, at virksomheden lukker. Allerede nu har jeg 11 tilmeldinger fra virksomheder, som godt vil være med, og der er stadig plads til flere. Det gælder jo om at rykke hurtigt, når sådan en situation sker, siger rekrutteringsmanager hos JobGateDanmark, Maria Heesch.

Jobdatingen foregår i Padborg Transportcenter onsdag den 3. april.