Sandra Steenholdts fødsel i marts foregik på en sansefødestue, noget, hun mener, var med til at gøre det til en sand drømmefødsel. Og i fremtiden vil alle fødende her i landsdelen få samme mulighed, da Region Syddanmark nu udbreder konceptet til alle regionens 38 fødestuer. Det er dog helt op til den enkelte kvinde at beslutte, om hun vil gøre brug af sansefødestuen eller ej.