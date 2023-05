Stiller en garanti for populær park, som nu skal bebygges

Det vakte da også furore, da det kom frem, at der skal bygges på området. Men Realdania lover, at der også vil være plads til at slænge sig, når byggeriet står færdigt.

- Jeg kan garantere, at der kommer et byrum. Men jeg kan ikke sige, hvor meget af det der bliver dækket af græs, eller hvor mange træer der kommer, fortæller Peter Cederfeld, der er direktør i Realdania By og Byg.

Der bliver cirka 5500 etagemeter, og det bliver til omkring 35 lejligheder, og så kommer der måske en biograf eller noget andet. Det vil blive afgjort ved en arkitektkonkurrence.

Aabenraa Kommune og Realdania skyder 8-11 millioner kroner i projektet, der er i den mindre ende for Realdania.

- Det er et lille projekt, men et vigtigt projekt. Vi er glade og håber, at det kan inspirere andre til at bygge på sådan nogle ar i byen, siger den administrerende direktør, hvormed han hentyder til de anarkistiske og selvsåede jorddynger på grunden.