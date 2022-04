To sønderjyske borgmestre vil have indført forbud mod trawlfiskeri og muslingeskrab

- Vi synes, det er ærgerligt, det stadig sker, når rigtig mange forsøger at etablere ålegræs. Så kommer der en gang i mellem en fisker og skraber bunden og rydder det, det er ærgerligt, siger Aabenraas borgmester, Jan Riber Jakobsen.

I den fælles tre sider lange henvendelse udtrykker de begge et ønske om, at den skrantende fiskebestand styrkes og at kystens øvrige flora og fauna bedres.



- Det er ikke den enkelte fisker, vi går efter, men vi er nødt til at erkende, at der må gøres noget, så vi kan få mere liv i fjordene igen, siger Jan Riber Jakobsen.

Ifølge Aabenraas borgemester vil der nu etableres et projekt i Region Sønderjylland-Schleswig, der er et grænseoverskridende samarbejde mellem de danske og tyske lokale og regionale myndigheder. Her vil man lave en undersøgelse af vandkvaliteten og livet i i Flensborg Fjord.



Brugt millioner på stenrev

De to borgmestre udtrykker frustration over, at der bruges millioner af kroner på etablering af stenrev, der skal beskytte fiskebestanden, samtidig med at der tillades bundskrabsfiskeri. Blandt andet har Sønderborg Kommune sammen med foreningen Als Stenrev brugt 20 millioner kroner på at lave et stenrev ud for Als og elleve kommuner er gået sammen om et meget stort genopretningsprojekt i Lillebælt.

Alligevel er det tilladt at fiske med trawl og skrabe muslinger i fjordene.

- Det giver ikke mening. Det har faktisk været forbudt førhen, og det skal det igen, mener Jan Riber Jakobsen.

Danmark lever ikke op til EU-krav

Danmark opfylder ikke EU's krav i de indre farvande og fjorde. En vigtig årsag er trawlfiskeri, udtalte en ekspert i marin økologi, professor dr. scient. Bo Riemann fra Aarhus Universitet tilbage i september 2021.



- Vandmiljøet i fjordene og de indre danske farvande er så dårligt, at Danmark får stadigt sværere ved at opfylde EU's krav og vores egen lovgivning, udtalte Bo Riemann.

Årsagerne er mangesidede. Men trawlfiskeriet er ifølge Bo Riemann særligt skadeligt, fordi det river havbunden op og ødelægger levestederne for fiskeyngel.