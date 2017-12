34-årig solgte tyvekoster på Den Blå Avis - nu er han anholdt

En indbrudstyv var på udgang fra fængslet, men er nu tilbage bag tremmer, efter at han forsøgte at sælge tyvekoster.

En indbrudstyv, der var på udgang fra fængslet, er blevet anholdt i Sønderborg, skriver Syd- og Sønderjyllands politi på Twitter.

Anholdelsen skete efter at politiet i mandens lejlighed havde fundet tyvekoster, som han havde forsøgt at sælge via Den Blå Avis. Her genkendte den retmæssige ejer sine ting og kontaktede politiet.

Tyven er en 34-årig mand, der bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

Ifølge Ritzau blev indbruddet begået juleaften. Herefter fandt kvinden, der havde været udsat for indbruddet, sin specielle stjernekikkert til salg på Den Blå Avis.

- Det gjorde os i stand til at sigte en 34-årig mand, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard, til Ritzau.

Manden blev anholdt tirsdag formiddag.