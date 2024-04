Lokal brugs mister omsætning på afskaffelsen af helligdag

Den nye lov fratager ikke alene ansatte en fridag, den fjerner også kravet om, at butikker skal holde lukket store bededag i henhold til lukkeloven, fordi det var en helligdag indtil i år.

Et krav, som mindre butikker - som Dagli' Brugsen i Ødsted - var undtaget.

- Den fordel kommer vi klart til at mangle, så jeg er super ærgerlig over afskaffelsen, og jeg har svært ved at se den dybere mening med det og effekten af det, siger Jesper Høvsgaard Sørensen.



Travlhed i flere dage

Hidtil har store bededag givet travlhed i butikken i flere dage, men det ikke mærker de ansatte i Brugsen, der ligger imellem Vejle og Egtved, ikke på samme måde i år.

- Allerede om torsdagen plejer vi at kunne mærke et stort rykind, fordi folk havde fri om fredagen, og vi plejer at få kunder fra de omkringliggende byer, som vi ikke ser i det daglige, fortæller Jesper Høvsgaard Sørensen, der har været brugsuddeler i Brugsen i Ødsted siden 2015.