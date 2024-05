Virksomhed indfører bakke-krav på parkeringsplads

Kan du forstå, hvis nogle synes, det er skørt, at I indfører reglen?

- De, der ikke har kendskab til andre steder, der også gør det, undrer sig over, hvorfor det giver mening, men jeg synes klart, de fleste anerkender, at det er mere sikkert at bakke ind, siger Jes Søndergaard.

Bakkekursus til de utrygge

For at tage hånd om de medarbejdere, der er utrygge, har Energinet valgt at lave en tilvænningsperiode. Derfor bliver den nye regel først indført fra 1. august, så medarbejdere, der er utrygge ved at bakke, kan nå at blive komfortable.

I beskeden, der blev sendt internt i virksomheden, fremgår det, at virksomheden også vil tilbyde et bakkekursus til de medarbejdere, der ønsker det. Kurset vil blive betalt af Energinet.

Det er ikke første gang, at Energinet har indført regler for at højne sikkerheden i virksomheden. I december måned sidste år indførte de en såkaldt gelænder-regel, som betyder, at alle medarbejdere altid skal holde hånden på gelænderet, når de går på trapper.