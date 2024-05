Stak af med sin ulovlige drone, men glemte det vigtigste

En drone fløj lørdag aften ulovligt henover mange af de 38.000 festivalgæster i Jelling. Under koncerterne med hovednavnet Nelly Furtado og danske Aqua havde en 26-årig mand fra Odense sendt sin drone op over publikum - uden at have tilladelse til det.

Manden stod i backstageområdet bag Store Scene, mens han styrede sin drone henover de mange tusinde festivalgæster inde foran scenen. Det hørte op, da han blev afsløret.

- Han flygtede gennem et hegn, da han blev opdaget af nogle personer på festivalpladsen, fortæller Stig Simonsen, vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi.